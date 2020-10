Kluivert: “Ho visto che cosa ha fatto il Lipsia in Champions. Mio padre mi ha detto di andarci”

Justin Kluivert spera di rilanciarsi nella sua avventura nel Lipsia. Ceduto in prestito dalla Roma con diritto di riscatto l’esterno racconta anche un retroscena di mercato al sito nos.nl. Queste le sue parole:

“Ho visto cosa hanno fatto in Champions League e in Bundesliga. Come giocavano. Mi piaceva molto guardarli. Anche mio padre mi ha detto di andare a giocare nel Lipsia. Quello che hanno fatto in Champions è davvero buono e quest’anno si può fare anche meglio. Ho scelto una squadra con ambizione perché anche io ne ho molta. Venire in una squadra così è solo un bene per me“.