Kluivert: “Al Lipsia sono molto felice. Ho 21 anni e non bisogna crescere troppo in fretta”

Justin Kluivert, attaccante del Lipsia in prestito dalla Roma, è stato intervistato dal sito Nos.nl e, direttamente dal ritiro della nazionale olandese, ha parlato anche della sua avventura in Bundesliga. Queste le sue parole:

“Sono molto felice al Lipsia. Io e Noa stiamo maturando parecchio, ma abbiamo ancora 21 anni, non bisogna crescere troppo in fretta, dobbiamo goderci il percorso. Non dovremmo far finta di avere 30 anni, gli errori fanno parte del calcio. Se non sbagli mai non avrai niente da dire dopo la tua carriera“.