Milan, Kjaer: “Dobbiamo dare il massimo per battere la Roma” – VIDEO

L’ex giocatore della Roma e attualmente al Milan Simon Kjaer ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club rossonero. Tra gli argomenti trattati, ovviamente, la sfida di domenica contro il club capitolino. Ecco le sue parole:

“Io sto bene. Sempre positivo, do sempre il massimo per arrivare in condizione. Per la prossima partita darò il massimo per essere pronto e sul campo. La Roma? La squadra è completamente cambiata, non penso ci sia qualche giocatore dei tempi in cui ero in giallorosso. E’ sempre stata una buona squadra, anche adesso ha tanta qualità con buoni giocatori davanti e dietro. Negli ultimi due-tre anni sono migliorati tanto. Quando c’ero io, con Luis Enrique e il modo di giocare, forse è stato un periodo per la Roma per cercare un’identità. Anche senza i tifosi è una grande partita contro una grande squadra e dobbiamo fare il massimo per batterli”.

"We have to continue on this path"

