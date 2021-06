Khedira: “Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Marca, Sami Khedira ha parlato anche di José Mourinho. L’ex centrocampista – fresco di ritiro dal calcio giocato – ha giocato sotto gli ordini del nuovo tecnico della Roma per tre stagioni (2010-13). Di seguito le sue parole.

Sulla firma per il Real Madrid.

La Spagna ci aveva appena eliminato dal Mondiale in Sudafrica ed ero triste. Improvvisamente ho ricevuto una chiamata: “Sami, il Real ti vuole e ti chiamerà Mourinho”. È uno scherzo, ho pensato. “Ti chiamerà Mou”, insistette. “Andrai al Real Madrid”. Ero molto nervoso e la mia preoccupazione principale era l’inglese, perché in quel periodo non lo sapevo. Così Mourinho mi ha chiamato e gli ho chiesto se potevamo parlare per messaggio. Rise e disse di sì. Mi disse che mi voleva al Real. Quella conversazione ha cambiato la mia carriera. Mourinho è la cosa migliore che mi sia capitata.