Karsdorp torna. La squadra resta “isolata”

Il Tempo (F. Biafora) – Karsdorp c’è. Ad un mese esatto dall’esordio in campionato contro il Verona dove aveva accusato un problema, è tornato ieri ad allenarsi in gruppo insieme a chi non ha preso parte alla gara contro il Benevento e a chi è subentrato. Il laterale ha smaltito la lesione muscolare e sarà regolarmente convocato per la sfida di giovedì contro lo Young Boys di Europa League. Mancheranno però Mancini, squalificato contro il Siviglia, e Smalling, alle prese con una distorsione al ginocchio. Intanto dopo la positività di Calafiori il club giallorosso ha scelto di mettere in isolamento calciatori e staff nel centro sportivo in via precauzionale. Intanto ieri la squadra si è sottoposta a test sierologici (misura Figc) e a tamponi (misura Uefa prima delle gare di coppa). In giornata previsto altro giro di tamponi come anche venerdì dopo il ritorno da Berna. Dopo la vittoria contro il Benevento si segnala come alcuni calciatori abbiano salutato mogli e figli prima di tornare a Trigoria.