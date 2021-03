Karsdorp: “Sono davvero felice del rinnovo. Spero di riuscire a ripagare la fiducia: andiamo a vincere!”

Rick Karsdorp ha da poco rinnovato il contratto che lo legherà ai colori della Roma fino al 2025. Dopo le prime tre stagioni complicate a Trigoria, di cui una in prestito al Feyenoord, la locomotiva olandese è diventato un pilastro della Roma di Fonseca: 28 presenze da inizio stagione con tanto di un gol e ben 5 assist. Il netto miglioramento c’è stato con il cambio modulo e il passaggio alla difesa a tre, ma anche grazie alla sua forma fisica che invece nelle precedenti esperienze lo aveva limitato. Queste le parole rilasciate al sito ufficiale:

“Sono davvero felice per questo rinnovo, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia: andiamo a vincere!“.