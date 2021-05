Karsdorp: “Dobbiamo scendere in campo con determinazione”

Rick Karsdorp, terzino della Roma, ha parlato prima della semifinale di ritorno di Europa League contro il Manchester United. Queste le sue parole:

KARSDORP A ROMA TV

È finita solo quando suona l’ultimo round…

Abbiamo fatto un cammino molto lungo per arrivare qua. Abbiamo quasi sempre vinto. L’andata è andata male, cerchiamo di partire bene e di non prendere gol.

Come l’avete preparata?

Come tutte le altre. Non è per aver perso 6-2 che bisogna sconvolgere tutti i piani. Dobbiamo scendere in campo con determinazione.