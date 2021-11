Karsdorp: “Abbiamo avuto venti occasioni. È stata una brutta serata” – VIDEO

Rick Karsdorp, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Bodo 2-2. Queste le sue parole:

KARSDORP AI CANALI UFFICIALI DELLA ROMA

“Sapevamo da prima che sarebbe stata dura. Lo è stata. Siamo andati sotto due volte e per due volte abbiamo pareggiato. Siamo stati sfortunati a non fare il terzo. Bisogna anche vedere come hanno segnato loro: hanno avuto due occasioni e hanno segnato due gol, noi ne abbiamo avute venti. Brutta serata per noi“.

Gli arbitri?

Non sono la persona adatta per parlare dell’arbitro, avremmo dovuto vincere la gara. Gli arbitri commettono errori, non siamo fortunati ultimamente ma avremmo dovuto vincere.