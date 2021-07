Kane: “Mourinho? Lo rispetto tantissimo, ci siamo anche scritti. Gli auguro il meglio alla Roma”

Harry Kane è tornato a parlare di José Mourinho dal ritiro della Nazionale inglese per Euro 2020. Queste le sue parole rilasciate a talksport:

“È fantastico, ci siamo anche scritti. Tutti sanno che abbiamo un grande rapporto e ci siamo trovati molto bene insieme. Lo rispetto tantissimo, come allenatore e come persone. Gli auguro tutto il meglio alla Roma. È bellissimo avere uno dei migliori manager del mondo al tuo fianco. Lo rispetterò sempre e spero di restarci in contatto per il resto della mia carriera”.