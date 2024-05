Corriere dello Sport (R. Maida) – Sta nascendo una Roma agile e dinamica in tutti i settori: dalla squadra, che verrà ringiovanita, all’organigramma tecnico e societario. Dopo Lina Souloukou, classe 1983 sempre più al centro della scena in qualità di Ceo, i Friedkin hanno ingaggiato Daniele De Rossi, anche lui nato nel 1983, e adesso il direttore sportivo Florent Ghisolfi, che è del 1985. E non bisogna dimenticare che il vicepresidente Ryan Friedkin, figlio del patron Dan, di anni ne ha soltanto 34: è nato un paio di mesi prima dell’inizio di Italia ’90, l’ultimo Mondiale giocato da queste parti. Ryan è stato decisivo nella scelta di assumere De Rossi. Ma è lecito aspettarsi nuovi innesti dello stesso tipo.