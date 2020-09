Corriere dello Sport (N. Balice) – La Juventus è alla ricerca di un attaccante. Da settimane si vocifera dell’interesse per Suarez ma da giorni c’è stato uno scatto in avanti per Dzeko. L’accordo tra la Vecchia Signora e il giocatore c’è già sulla base di un contratto da 7,5 milioni netti annui. Resta da trovare l’accordo con il club capitolino, che chiede 15 milioni se non altro per finanziare l’operazione Milik. Per i bianconeri resta poi viva la possibilità Giroud, la prima delle alternative.