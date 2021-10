E’ il momento di tornare a parlare di campionato e per la Roma una sfida durissima contro la Juventus. Domenica, alle ore 20.45, i ragazzi di Mourinho andranno allo Stadium a far visita ai bianconeri. Intanto domani, alle 15.30, a Trigoria andrà in scena la conferenza stampa del mister portoghese che potrà dire di più sulle condizioni di Abraham.