Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani: tornano Florenzi e Kolarov. Davanti c’è Kluivert

Pagine Romaniste – Dopo la sconfitta in campionato, la Roma va a Torino per vendicare il 2-1 casalingo e per qualificarsi alla semifinale di Coppa Italia. In porta ci sarà il confermassimo Pau Lopez. Davanti a lui torneranno Florenzi e Kolarov sulle fasce con la coppia ormai consolidata, Smalling–Mancini, in mezzo. Diawara e Cristante agiranno da mediani con i tre dietro a Kalinic che sono quasi obbligati: Under a destra, Pellegrini al centro e Perotti a sinistra.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Cristante; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

IL CORRIERE DELLO SPORT (4-2-3-1)

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

IL MESSAGGERO (4-2-3-1)

IL CORRIERE DELLA SERA (4-2-3-1)

LA REPUBBLICA (4-2-3-1)

IL TEMPO (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.

LA STAMPA (4-2-3-1)

Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Under, Pellegrini, Kluivert; Kalinic.