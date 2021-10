Juventus-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Abraham stringe i denti. C’è Vina

Pagine Romaniste – Si torna a parlare di campionato e lo si fa col botto. La Roma fa visita alla Juventus con 10/11 di formazione certa ed un dubbio: Tammy Abraham. L’inglese dovrebbe stringere i denti per partire titolare, anche se è scontata la staffetta con Shomurodov. A sinistra Vina non si ferma mai e manda Calafiori in panchina.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibañez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

