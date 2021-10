Juventus-Roma, convocato Villar. Mourinho: “Sta facendo uno sforzo importante per adattarsi al mio modo di pensare il calcio. Sono contento di lui”

Nonostante le voci che lo davano verso l’esclusione dai convocati, Gonzalo Villar sarà regolarmente in panchina per la partita contro la Juventus. In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i bianconeri, il tecnico José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni a riguardo del calciatore spagnolo. Queste le sue parole:

“Magari qualcuno lo ha visto qualche mezz’oretta fa uscire da Trigoria, avrà tratto le conclusioni sbagliate. E’ convocato. Non giocherà titolare domani, ma sarà in panchina. E’ un giocatore che lavora, che lavora bene, e sta facendo uno sforzo importante per adattarsi al mio modo di pensare il calcio, sta facendo uno sforzo per cambiare il modo di giocare che l’anno scorso era più facile per lui, con cinque dietro. Il suo lavoro a centrocampo era completamente diverso, ma sono contento di lui e arriveranno per lui le opportunità per giocare, magari già domani. Sarà convocato ma parte dalla panchina”.