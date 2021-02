Juventus-Roma 2-0, le pagelle dei quotidiani: giallorossi poco cinici. In difesa bene solo Mancini, Mayoral fallisce la prova del 9

Pagine Romaniste – La Roma perde lo scontro diretto con la Juventus e il terzo posto in classifica, uscendo sconfitta dall’Allianz Stadium per 2-0. I giallorossi fanno possesso palla ma non riescono a finalizzare sotto porta, mentre i bianconeri riescono a sfruttare le ripartenze e ad essere più cinici. In difesa Mancini meglio dei compagni di reparto, con Ibanez colpevole dell’autorete del 2-0; Pau Lopez può fare poco sui gol subiti. Mayoral fallisce la prova del 9, Dzeko al suo posto non sfrutta l’occasione per andare in rete. Spiccano Spinazzola e Mkhitaryan, bene anche Villar.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F.Licari)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Ibanez 5.5, Kumbulla 5; Karsdorp 5.5, Cristante 6, Villar 6, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Diawara 5.5, Perez 6, Peres 6. Allenatore: Fonseca 6.

IL TEMPO (A.Austini)

Pau Lopez 5.5; Mancini 7, Ibanez 5.5, Kumbulla 5; Karsdorp 6, Cristante 6, Villar 7, Veretout 5.5, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 5.5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Diawara 5.5, Perez 5.5, Peres 6.5. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (G.D’Ubaldo)

Pau Lopez 5.5; Mancini 5.5, Ibanez 5, Kumbulla 5; Karsdorp 5.5, Cristante 6, Villar 6.5, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6.5; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 5.5, Perez 6, Peres 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

LA REPUBBLICA (M.Pinci)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Ibanez 5, Kumbulla 4.5; Karsdorp 5.5, Cristante 6, Villar 6.5, Veretout 5.5, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5, Diawara 5.5, Perez 6, Peres 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL MESSAGGERO (A.Angeloni)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5.5, Kumbulla 6; Karsdorp 5.5, Cristante 5.5, Villar 5.5, Veretout 6, Spinazzola 6.5; Mkhitaryan 5; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 6, Perez 6, Peres 6. Allenatore: Fonseca 5.5.

IL CORRIERE DELLA SERA (M.Nerozzi)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5.5, Kumbulla 5.5; Karsdorp 6, Cristante 5, Villar 6, Veretout 6.5, Spinazzola 5.5; Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 5, Perez 6, Peres s.v. Allenatore: Fonseca 6.

TUTTOSPORT (F.Riva)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Ibanez 5, Kumbulla 5; Karsdorp 5, Cristante 5.5, Villar 6, Veretout 5.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 5.5, Diawara 5.5, Perez 6, Peres s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.

LA STAMPA (A.Barillà)

Pau Lopez 6; Mancini 5.5, Ibanez 5, Kumbulla 5; Karsdorp 5.5, Cristante 5, Villar 6, Veretout 5.5, Spinazzola 6; Mkhitaryan 6; Mayoral 5. Subentrati: Dzeko 6, Diawara 5.5, Perez 6, Peres s.v. Allenatore: Fonseca s.v.

IL ROMANISTA (F.Pastore)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Ibanez 6, Kumbulla 5; Karsdorp 6, Cristante 5.5, Villar 6.5, Veretout 6, Spinazzola 6; Mkhitaryan 7; Mayoral 5.5. Subentrati: Dzeko 5, Diawara 5, Perez 5, Peres 5.5. Allenatore: Fonseca 6.