Juventus, Paratici: “Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le idee e conoscere i giocatori”

Fabio Paratici, ds della Juventus, ha parlato poco prima del fischio d’inizio del match contro la Roma. Queste le parole del dirigente bianconero:

PARATICI A SKY SPORT

Non so se crede all’effetto delle sconfitte terapeutiche, ma sembra che dopo la sconfitta con l’Inter in campionato abbiate fatto un salto di qualità…

Al di là della sconfitta terapeutica, avevamo vinto le gare precedenti. Credo sia difficile fare filotti di 10-12 vittorie consecutive. Il mister ha avuto il tempo necessario per sviluppare le idee e conoscere i giocatori, cosa che a inizio anno non aveva avuto tempo di fare. Abbiamo fatto le prove durante il campionato.

Leggi anche: Mercato, ufficiale: Montiel rinnova con il River Plate – FOTO

I prossimi 180 minuti, prima la Roma e poi il Napoli, saranno determinanti per la corsa allo scudetto?

Intanto stasera ce ne sono 90 molto difficili. La Roma è una squadra che gioca molto bene e sta facendo un percorso importante, sia l’anno scorso che quest’anno. L’allenatore è molto bravo e la dirigenza sta portando novità e giocatori nuovi e sta facendo ottimi risultati. Pensiamo a stasera, una partita per volta, senza pensare a quella dopo.

Le fa impressione uno del valore di Dzeko in panchina?