Juventus-Napoli: si va verso lo 0-3 a tavolino. Nessun divieto di partire per Torino da parte delle ASL

Juventus-Napoli continua ad essere un grosso punto interrogativo. Il Napoli non è potuto partire alla volta di Torino per disputare la gara di domenica contro la Juventus a causa del blocco da parte della Regione Campania e dalla Asl di competenza. Tutto ciò però si poteva evitare. Infatti, secondo quanto riferito da Ansa, nel documento dell’Asl che ha messo in fibrillazione l’intero calcio italiano, non è esplicitato il divieto di partire per Torino, né è sancito che il gruppo squadra deve rimanere a casa con le proprie famiglie. Nella nota dell Asl si parla correttamente di “isolamento volontario“. Questa documentazione apre dunque un altro scenario e apre alla possibilità di una sconfitta a tavolino per il Napoli, qualora la squadra non si presentasse domani a disputare il big match della terza giornata allo Stadium di Torino.