McKennie è da pochi giorni un nuovo calciatore della Juventus. Il centrocampista statunitense arrivato in questa sessione in prestito per 4,5 milioni con riscatto a 18,5 milioni dallo Schalke si è presentato in conferenza stampa all’Allianz Stadium. Queste le sue parole:

“Quando ero giovane ammiravo Francesco Totti, soprattutto per la grande classe che aveva, come giocatore, mi ha particolarmente influenzato”.