Juventus, due mesi di stop per Danilo: salterà la partita contro la Roma

La Juventus ha reso note le condizioni di Danilo in seguito agli accertamenti diagnostici a cui si è sottoposto. I tempi di recupero per il calciatore bianconero, che ha riportato una lesione al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra, sono di circa 8 settimane. Salterà quindi la sfida allo Stadio Olimpico contro la Roma, in programma il 9 gennaio. Di seguito il comunicato del club:

“Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Danilo presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 8 settimane.”