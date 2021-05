Juventus, Buffon: “Mi ha contattato il Flamengo, ma rimarrò vicino casa”

Dopo aver annunciato l’addio alla Juventus, Gigi Buffon è pronto per una nuova esperienza. L’estremo difensore bianconero non ha infatti escluso la possibilità di continuare da calciatore. Per questo nelle ultime ore cicorcolano diverse voci sul suo futuro. Il portiere bianconero è stato infatti accostato alla Roma per il possibile ruolo di secondo. Queste le sue parole in un’intervista concessa al network televisivo TNTBrasil:

Futuro in Brasile?

Guarda mi ha chiamato il Flamengo, però penso che resterò molto più vicino a casa.