Juventus, Allegri senza Pogba contro la Roma: stop di 1-2 mesi

Doveva essere un rinforzo. Ma, almeno per l’inizio della stagione, non potrà contarci. Massimiliano Allegri perde Paul Pogba. Il centrocampista francese, tornano alla Juventus, ha rimediato un infortunio durante la tournée negli Stati Uniti. Per l’ex United la diagnosi è di quelle serie: lesione al menisco laterale. Lo stop è calcolato tra i 30 e 60 giorni. Allegri sarà dunque costretto a rinunciare al Polpo per la gara d’andata contro la Roma, in programma il 27 agosto, terza giornata di Serie A. Lo scrive il Corriere della Sera.