Juventus all’attacco. Derby Suarez-Benzema: c’è il sì di Dzeko e Kean

La Repubblica (G.Cardone – D.Marchese) – Suarez e Benzema i sogni, Dzeko la certezza. La Juventus prosegue il restyling dell’attacco che ruoterà attorno a Cristiano Ronaldo e Dybala. Paratici ha trovato l’accordo con il procuratore di Dzeko, Martina, e con il Ceo della Roma Fienga. Il bosniaco percepirà 7.5 milioni di euro mentre nelle tasche della Roma andranno 10 milioni più 2 di bonus. Per l’ufficialità si dovrà attendere solo la rescissione del contratto di Higuain. Sempre che lo stesso Edin si metta di traverso. È ancora vivo il ricordo della trattativa saltata a gennaio 2018 che doveva portare il centravanti bosniaco al Chelsea proprio per la sua volontà. Mentre i sogni Suarez e Benzema sembrano costosi e molto complicati, Dzeko sembra essere la certezza e l’accelerata sull’affare ne è la prova. Il giocatore ex Wolfsburg e Manchester City rappresenta il giusto equilibrio tra ambizione e prezzo: a 34 anni ha chiuso la stagione con 16 gol e mettendo spesso i compagni in condizione di segnare.