Juve, spunta l’idea Dzeko

Tuttosport (F. Cornacchia – G. Vaciago) – Nella corsa al centravanti della Juventus si inserisce Edin Dzeko. Fra Arkadiusz Milik e Raul Jimenez adesso c’è anche il bomber della Roma. Il bosniaco esaudirebbe un desiderio di Sarri, che ha sempre apprezzato il centravanti e lo immagina perfettamente compatibile con un reparto formato da Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. I margini di fattibilità dell’operazione sono legati alla situazione economica della Roma, che potrebbe prendere in considerazione la cessione del numero 9, anche alla luce del notevole ingaggio. L’asse tra Torino e Roma è caldo anche per altre trattative: ieri è rimbalzata la notizia dell’interesse dei bianconeri per Calafiori, della Primavera giallorossa. I buoni rapporti tra Fienga e Paratici possono rendere dunque la trattativa per Dzeko più semplice di quella, ad esempio, per Milik.