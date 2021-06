Juve, piace Belotti. Cairo: “Mai e poi mai”

Tuttosport (F. Cornavacchia – A. Pavan) – Il mercato è fatto di idee e incastri. Ma anche di sogni, obiettivi e alternative. E nei ragionamenti della Juventus per l’attacco, negli ultimi giorni è spuntato anche il nome di Andrea Belotti a ruota dei vari Dusan Vlahovic (Fiorentina), Gabriel Jesus (Manchester City), Mauro Icardi (PSG) e Edin Dzeko (Roma).

Il capitano del Torino non è in prima fila, però. In attesa della decisione di CR7.Il Gallo non sarebbe l’erede di Cristiano. Il granata potrebbe diventare una punta con cui rifinire il reparto. I motivi sono diversi: dal carattere al senso del gol, all’abilità nel gioco aereo. Gli aspetti tecnico-tattici si mischiano ad altre tre considerazioni importanti. Belotti è Under 30 (27 anni), Nazionale azzurro e soprattuto ha il contratto che scade tra un anno. In caso di mancato rinnovo, il Torino rischierebbe di perdere il proprio leader a parametro zero fra dodici mesi. Non a caso ci sono club (su tutti la Roma) che in queste settimane sono andati oltre i ragionamenti e le valutazioni della Juventus.

Urbano Cairo ha così risposto: “La Juventus su Belotti? Mi sembra una cosa lunare. Anche solo la prospettiva“. Poi il presidente e proprietario del Torino ha ampliato il concetto: “Non ho avuto alcun approccio con la Juventus a questo proposito. E, anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo“.