Juve, cercasi punta: Dzeko il primo candidato

La Gazzetta dello Sport (L. Bianchin) – La Juve è alla ricerca di una punta per avvicinarla a Cristiano Ronaldo che la chiede da tempo, da quando è saltata la trattativa che avrebbe potuto portare Lukaku alla Continassa. Edin Dzeko è il primo candidato e il portoghese con ogni probabilità gradirebbe. Il bosniaco sarebbe un profilo ideale: nella scorsa stagione ha segnato 16 gol in campionato, va sempre sopra le 30 presenze stagionali, ha fisico per tenere palla ma è allo stesso tempo un regista avanzato. La Roma aspetta in sostanza che sia il bosniaco a dare il suo assenso alla trattativa o in alternativa che la Vecchia Signora si faccia formalmente avanti.