Julio Baptista: “Ho ancora i brividi per il gol al derby. La Roma può vincere l’Europa League”

L’ex giallorosso Julio Baptista ha rilasciato un’intervista a TuttoMercatoWeb parlando, tra le altre cose, della sua esperienza nella capitale. Il brasiliano ha vestito la maglia giallorossa tra il 2008 e il 2011 collezionando 57 presenze e 12 gol. Queste le sue parole:

Che ricordi ha dei suoi tre anni alla Roma?

Ho ricordi bellissimi della mia avventura alla Roma. Giocare in Serie A è stata un’esperienza incredibile, sono cresciuto molto sia come uomo che come calciatore. La fotografia più bella che mi porto dietro? Il gol nel derby con la Lazio, ho ancora i brividi se ci ripenso. Già soltanto con quella rete, di testa su assist di Totti, sono entrato nel cuore dei tifosi giallorossi.

Capitan Totti è il calciatore che più ha segnato il suo percorso in Serie A?

Assolutamente sì. Totti a Roma era, è e sarà sempre una vera e propria eminenza. Sono fiero di aver giocato al suo fianco.

La Roma di oggi può tornare a vincere un trofeo, magari l’Europa League?

Queste competizioni vengono decise dai dettagli, ma la Roma è partita bene nel doppio confronto valido per i sedicesimi di finale col Braga. Parliamo d’altronde di una grande squadra, che quest’anno ha sicuramente tutte le carte in regola per vincere l’Europa League dal mio punto di vista.