José in debito con Felix: “Gli compro le scarpe”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La felicità in quei minuti finali, nell’abbraccio a Felix il ragazzino che lo ha tolto dai guai. José Mourinho torna a vincere e il successo porta la firma del giovane attaccante del Ghana, che ha rinunciato alla Nazionale per restare a lavorare con Mourinho a Trigoria.

Il tecnico rivela un piccolo segreto: “Gli avevo promesso di comprargli delle scarpe che costano tanto, 800 euro, non posso dire la marca. Ed è venuto a dirmi di non dimenticarlo. In mattinata le comprerò, poi nel pomeriggio gioca la Primavera e mi dispiace per mister De Rossi ma Felix non giocherà con loro“.

Nel primo tempo la Roma ha faticato a trovare gli spazi: “Primo tempo bloccato ma con qualità di gioco e dominio, mancava verticalità, ma siamo sempre stati in controllo e in possesso palla. Tanti hanno giocato bene, ma Mkkhitaryan ha fatto una partita fantastica. È stato il migliore in campo. Nel secondo tempo loro si sono abbassati ancora di più e c’era meno spazio, ho pensato che Felix, avendo un profilo diverso, potesse aiutarci. Per questo è entrato anche con Cagliari e Milan, ho immaginato che col suo fisico potesse aiutarci e infatti ha creato difficoltà. Lo stesso è accaduto a Marassi. La squadra ha giocato bene“.