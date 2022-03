A margine del Palermo Football Conference l’agente di Jorginho, Joao Santos, ha parlato anche del futuro del suo assistito, oggi al Chelsea. Il centrocampista azzurro, tra i convocati di Mancini per i playoff mondiali, coltiva il sogno di tornare in Italia. “Per lui giocare in Serie A è un sogno. Il suo cuore è qui. Oggi può giocare in 4 o 5 squadre: Milan, Inter, Juve, Roma o Napoli”.