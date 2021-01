Jesus incontra Kolarov: “Sempre bello rivedere i vecchi amici” – FOTO

Juan Jesus non ha preso parte alla partita tra Roma e Inter, finita per 2-2. Il difensore giallorosso ha però avuto l’opportunità di rivedere Aleksandar Kolarov, ex compagno di squadra. L’ex terzino giallorosso ha preso parte della partita, entrando al 82′ al posto di Achraf Hakimi senza incidere sul risultato.

Il brasiliano ha voluto condividere con il proprio account Instagram l’immagine dell’incontro. Queste le parole scritte: “Sempre bello rivedere i vecchi amici (sì anche te)“.