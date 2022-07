Jesus: “Alla Roma sono stato sempre professionale, ma non mi hanno lasciato fare”

Juan Jesus, difensore del Napoli, è stato intervistato da Radio Kiss Kiss ed ha parlato anche del suo passato alla Roma. Queste le sue parole:

“Vivo un momento bellissimo per la nascita di mia figlia. Sono contento. Ora devo lavorare, mia figlia deve avere un futuro importante, volevo restare con lei di più ma il lavoro è la cosa importante da fare. Dobbiamo preparare la stagione che sarà bellissima. Chi non mi conosce aveva dubbi su di me. Sono stato sempre professionale sia all’Inter che alla Roma: non mi hanno lasciato fare e a Napoli ho dimostrato che giocatore sono. Qui sto bene e voglio restare tanti anni, almeno 5 come a Milano. Sono a disposizione del mister per fare del mio meglio“.