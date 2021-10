Non solo le Nazionali maggiori in giro per l’Europa, ma anche le Under. Quella italiana affronta la Bosnia in trasferta con Calafiori che parte titolare nella formazione scelta da Nicolato. Il calciatore giallorosso resta in campo per 67′ prima di lasciare il posto ad Udogie. Gli Azzurrini vincono 2-1 grazie alle reti di Okoli (19′) e Vignato (27′), per la formazione avversaria a segno Barisic (80′).