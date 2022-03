Italia Under 18, convocati 6 calciatori giallorossi

Il c.t. della Nazionale Under 18, Daniele Franceschini, ha convocato 23 calciatori per le amichevoli contro i pari età di Austria e Svizzera. Le gare, in programma il 25 e il 28 marzo, verranno entrambe disputate al Villaggio Azzurro di Novarello. Nell’elenco presente il portiere della Roma Primavera Davide Mastrantonio, ma anche altri 5 giallorossi: Leonardo D’Alessio, Matteo Falasca, Filippo Missori, Riccardo Pagano e Niccolò Pisilli.

Lista dei convocati

Portieri: Davide Mastrantonio (Roma), Matteo Rizzo (Pro Vercelli);

Difensori: Andrea Bozzolan (Milan), Leonardo D’Alessio (Roma), Matteo Falasca (Roma), Gabriele Guarino (Empoli), Gabriele Indragoli (Empoli), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Federico Accornero (Genoa), Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Luis Hasa (Juventus), Justin Kumi (Sassuolo), Tommaso Maressa (Juventus), Riccardo Pagano (Roma), Cher Ndour (Benfica), Andrea Palella (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D’andrea (Sassuolo), Tommaso Mancini (Vicenza), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).