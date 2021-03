Italia, Mondiali con vista Europeo

Il Messaggero (M.Tenerani) – Mentre il calcio italiano si lecca le ferite per le eliminazioni cocenti in Europa -è rimasta solo la Roma– la Nazionale di Mancini torna in campo con tre sfide valide per la qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022: Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Mancini ha perso Cristante per un problema all’adduttore, il calciatore è già tornato a casa. Ma per un romanista che lascia Coverciano, uno lo ritrova.

Daniele De Rossi torna, ma da allenatore: “Ne avevamo parlato un po’ di tempo fa, quando aveva smesso. A noi serviva una persona nello staff -ha detto il c.t.-, a lui serve fare esperienza perché vuole fare l’allenatore. Credo sia stata una scelta giusta“. Tiene banco anche il tema Zaniolo: “Lo stiamo seguendo, valuteremo quando rientrerà in squadra. Un pensiero ce lo facciamo, ma allo stesso tempo non possiamo rischiare di chiamarlo se non sarà pronto. E’ giovane, in futuro potrà giocare altre competizioni importanti”.