Questa sera partita fondamentale per l’Italia che se la vedrà con la Macedonia. Mancini, rispetto ai convocati iniziali per il ritiro, ha dovuto fare qualche taglio. Tra questi c’è Nicolò Zaniolo che si andrà così a sedere in tribuna. Come lui questa sorte è toccata a Gollini, Luiz Felipe, Biraghi, Sensi, Locatelli (guarito dal Covid e aggregatosi), Zaccagni, Bonucci (non in perfette condizioni) e Belotti. Stesso procedimento verrà fatto qualora gli Azzurri passassero il turno.