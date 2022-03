Italia-Macedonia del Nord 0-1. Azzurri fuori dal Mondiale

Per la seconda volta consecutiva l’Italia non disputerà il Mondiale. Gli Azzurri perdono 0-1 contro la Macedonia del Nord nello Stadio Renzo Barbera di Palermo, tornato al 100% di capienza per ospitare la Nazionale. Segna Trajkovski in pieno recupero nel secondo tempo (92′), nell’unica occasione della formazione ospite. Una sconfitta grave per la formazione allenata dal c.t. Roberto Mancini, reduce dalla vittoria dell’Europeo quest’estate.

IL TABELLINO

ITALIA: Donnarumma; Florenzi, Mancini (90′ Chiellini), Bastoni, Emerson; Barella (77′ Tonali), Jorginho, Verratti; Berardi (89′ Joao Pedro), Immobile (77′ Pellegrini), Insigne (64′ Raspadori).

A disposizione: Cragno, Sirigu, Acerbi, Cristante, De Sciglio, Pessina, Politano.

Allenatore: R.Mancini.

MACEDONIA DEL NORD: Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardhi, Ademi (58′ Ashkovski) , Nikolov (58′ Spirovski), Churlinov; Trajkovski, Ristovski (71′ Miovski).

A disposizione: Atanasov, Babunski, Ethemi, Naumovski, Ristevski, Serafimov, Siskovski, Todoroski.

Allenatore: B. Milevski.

Ammoniti: Spirovski (M).

Espulsi: –

Marcatori: 93′ Trajkovski.

Note: –