Italia-Irlanda del Nord 2-0. Pellegrini in campo per 63′. Spinazzola entra al 75′

L’Italia ha affrontato l’Irlanda del Nord nel match valido per la qualificazione ai prossimi Mondiali di calcio. Il ct azzurro Mancini ha schierato titolare Lorenzo Pellegrini nel 4-3-3 iniziale. Il giallorosso è rimasto in campo per i primi 63′. Solo 15′ invece per l’altro romanista, Leonardo Spinazzola. Rimangono senza minutaggio Mancini ed El Shaarawy (quest’ultimo in tribuna). Il match è terminato 2-0 a favore degli azzurri.