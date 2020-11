Attraverso il sito ufficiale della FIGC, l’Italia ha diramato le convocazioni del CT azzurro Roberto Mancini per le prossime tre gare contro Estonia, Polonia e Bosnia. Sono 41 i giocatori selezionati da Mancini, che non potrà assistere alle gare ed agli allenamenti per via della sua positività al Covid-19. Tra questi, ci sono 4 calciatori della Roma: Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante e Lorenzo Pellegrini.