Italia, De Rossi: “Sono l’ultimo arrivato e devo fare il lavoro sporco”

Nella vittoria dell’Italia degli Europei c’è un po’ di Roma. Non solo in campo grazie a Spinazzola, Cristante e Florenzi, ma anche nello staff. Appesi gli scarpini al chiodo, Daniele De Rossi ha intrapreso la carriera da allenatore. Come prima esperienza, l’ex capitano giallorosso è stato assistente di Roberto Mancini.

Intervenuto del docu-film di Rai 1 “Sogno Azzurro”, De Rossi ha parlato dei suoi compiti. Queste le sue parole: “Mi sono messo a disposizione. Sono l’ultimo arrivato e devo fare il lavoro sporco. Non è niente di speciale, un po’ di sano nonnismo che mi faccio da solo. L’ultimo arrivato deve portare i palloni, i conetti, raccogliere le casacche. Qui nessuno mi fa pesare di essere l’ultimo arrivato, ma non mi trattano neanche con i guanti bianchi“.