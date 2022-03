Italia, De Rossi: “Partiamo dal bel precedente dell’Europeo. Non facciamoci scappare il Mondiale”

Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Rai Sport nel pre-partita di Italia-Macedonia del Nord, primo dei play-off validi per qualificazione ai Mondiali in Qatar. Queste le sue parole:

Palermo?

Palermo è la solita città che vive di calcio anche se gioca in palcoscenici che non merita. Anche per questo siamo arrivati noi per dare una bella serata a loro e anche a noi.

Ha debuttato qua a Palermo. Cosa servirà ai ragazzi?

Proveranno a giocarla come questi ragazzi che hanno vinto l’Europeo. Sono grandi campioni, il futuro è il Mondiale e non possiamo lasciarcelo scappare.

Come sta Chiellini?

Sta meglio. Viene da un periodo di inattività, poi si è allenato e ha fatto 45 minuti domenica. Il mister e lui sono esperti. Lui sa gestire la sua condizione fisica.

Lo spareggio con la Svezia?

Io non ne parlerei di quello spareggio. Quello è un pensiero negativo, noi dobbiamo portare con noi solo pensieri positivi. E’ diversa anche la formula. Quello era uno scontro secco. E’ diverso tutto, è diversa la squadra. Abbiamo un precedente bello come l’Europeo. Partiamo da lì.

Il gruppo?

Se sono tornato non è che porto qualcosa in campo. Io devo portare un po’ di entusiasmo, di leggerezza e spensieratezza. E un po’ di quel profumo di quell’estate magica.