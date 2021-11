Il futuro dice Italia. Dopo esser stato assistente del commissario tecnico Roberto Mancini nel vittorioso europeo, Daniele De Rossi tornerà presto in azzurro. Come riportato da Il Messaggero, per l’ex capitano della Roma è previsto un incarico nelle Nazionali giovanili. Questo, però, solamente dopo aver sostenuto l’esame per ottenere il patentino Uefa Pro.