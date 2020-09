Nations League, Italia-Bosnia 1-1. A Dzeko risponde Sensi, in campo anche Pellegrini e Zaniolo

La Nazionale Italiana affronta la Bosnia allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, valida per il primo turno di Nations League. Tra gli 11 titolari scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini figurano anche i due giallorossi Lorenzo Pellegrini (sostituito all’86’, al suo posto Moise Kean) e Alessandro Florenzi, mentre Nicolò Zaniolo è entrato al 71′, al posto di Federico Chiesa. Per gli avversari in campo dal primo minuto il capitano della Nazionale bosniaca Edin Dzeko, in rete al 57′ con il gol dello 0-1. Gli Azzurri hanno trovato il pareggio al 68′ grazie alla rete di Stefano Sensi.