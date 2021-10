Italia-Belgio 2-1. Pellegrini in campo 70′. Per Cristante i 20 minuti finali

Nella finalina tra il terzo e quarto posto della Nations League l’Italia supera il Belgio per 2-1. Una gara bloccata nel primo tempo, ma piena di occasioni che si sblocca nel secondo tempo con Barella: sugli sviluppi di corner, Tielemans allontana il pallone sulla quale arriva il centrocampista dell’Inter che al volo batte Curtois. Il raddoppio della squadra di Mancini arriva al 64′ quando Berardi trasforma dal dischetto dopo uno scontro in area tra Castagne e Chiesa. Vano il gol dei Diavoli Rossi con De Ketelaere all’87’. Tra le file giallorosse in campo per 70′ Lorenzo Pellegrini, autore di un’ottima prova. Per Cristante i 20 minuti finali.

TABELLINO

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella (71′ Cristante), Locatelli, Pellegrini (72′ Jorginho); Berardi, Raspadori (66′ Kean), Chiesa. Ct. Mancini

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Carrasco, Witsel, Tielemans (58′ De Bruyne), Castagne; Saelemaekers (59′ De Ketelaere), Vanaken; Batshuayi. Ct. Martinez