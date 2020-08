Irrompe Friedkin. Lo staff a Roma

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Irrompe Friedkin. I suoi uomini sono a Roma e stanno prendendo possesso della società. Assumono informazioni, studiano i conti, cercano di capire come riportare la Roma in una situazione finanziaria tranquilla. Coordinati da Watts, che non era presente, sono arrivati lunedì provenienti da Londra e sono in due. Ripartiranno oggi. Hanno avuto colloqui molto serrati con Fienga, Calvo, Francia (direttore amministrativo), e la responsabile del personale, Bafaro. Sono stati nella sede di viale Tolstoj, dove hanno dato vita a confronti serrati, senza recarsi a Trigoria. Hanno voluto verificare tutto, fare luce su situazioni che all’inizio non riuscivano a capire. Si sono fatti assistere da una funzionaria della società che parla perfettamente inglese.