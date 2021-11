L’Italia si gioca tutto per staccare un biglietto per i prossimi Mondiali in Qatar. Gli Azzurri affronteranno l’Irlanda del Nord con un unico obiettivo: vincere. I tre punti potrebbero però non bastare agli uomini di Roberto Mancini, chiamati a chiudere con una differenza reti migliore della Svizzera che sarà impegnata con la Bulgaria. Il ct azzurro ha inizialmente fatto accomodare Bryan Cristante e Gianluca Mancini in panchina.