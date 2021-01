Inzaghi: “Non siamo inferiori, ma vietato sbagliare”

Il Tempo (S. Pieretti) – Un derby da giocare con il cuore, perché è ciò che chiedono i tifosi, amorevolemente concentrati a ridosso del Centro Sportivo di Formello per accompagnare la squadra nella sfida più delicata della stagione. Il tecnico laziale Simone Inzaghi cerca ispirazione, valuta l’orizzonte della stracittadina cospirando sorprese tattiche per cambiare le carte in tavola. “La Roma è un’ottima squadra, hanno individualità importanti, ma non penso che la Lazio sia da meno, dovremmo mettere in campo corsa, aggressività e determinazione; l’errore deve essere pari a zero, dovremmo limitare i loro giocatori più importanti“ ha detto in conferenza l’allenatore.

“Stiamo preparando la partita nei minimi dettagli, come del resto stanno facendo dall’altra parte. Rispetto al solito abbiamo avuto un paio di giorni in più per lavorare, dovremo curare molto le due fasi, sia quella di possesso che la fase di non possesso: non possiamo fare errori“. Servirà grande attenzione, ma serviranno gli anche gli uomini decisivi, come Immobile: “Negli ultimi giorni ha svolto un lavoro personalizzato, così come Luis Alberto, ma ho buone notizie, e sono convinto che saranno entrambi a disposizione. Torna Lulic, e siamo tutti felici che il nostro capitano dopo 11 mesi sia di nuovo con noi, spero che possa fare il suo contributo nel derby come ha sempre fatto quando è sceso in campo.”