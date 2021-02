Inzaghi: “Il Benevento è pronto”

Il Corriere Dello Sport (F.Santo) – Inzaghi conta più sulle proprie forze che sulle debolezze eventuali della Roma. L’emergenza difensiva e la stanchezza sono fattori da verificare e il tecnico sannita preferisce rivolgere le sue attenzioni solo alla squadra: “Bisogna capire chi recupera nella squadra di Fonseca. Ci sono giocatori importanti, come Pellegrini, che non hanno giocato. Sarebbe ipocrita dire che non mi auguri che sia un po’ stanca, ma come sempre siamo concentrati solo sul nostro lavoro, sapendo di dover affrontare la squadra che, insieme alla Lazio, gioca il miglior calcio in Italia“.

Improta e Iago Falque hanno saltato qualche allenamento in settimana, ma solo l’esterno di Pozzuoli sembra già fuori gioco per la sfida contro la Roma. Così come Letizia, ormai guarito, ma che riprenderà ad allenarsi con la squadra martedì. “A Bologna abbiamo fatto una grande prestazione e questo ci deve dare lo slancio per affrontare la sfida con la Roma, che sulle prime sembra di quelle impossibili. Eppure noi siamo già riusciti a sovvertire qualche pronostico come contro la Juve e la Lazio e di certo non partiamo battuti con nessuno“.