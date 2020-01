Inzaghi: “Ci aspetta un grande derby. Correa ci darà sicuramente una mano”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni della Rai al termine di Napoli-Lazio. Tra gli argomenti trattati anche il derby di domenica. Ecco le sue parole:

“La fatica era preventivata. Dovevamo fare una partita al massimo, i ragazzi ci sono riusciti. Sono rientrati Lulic e Correa, abbiamo speso energie in dieci, così come il Napoli. Domenica ci aspetta un grande derby. Correa? Importante il suo recupero. Ha avuto una elongazione al polpaccio, ha fatto bene, non ha problemi, domenica ci darà una grande mano per il derby”.