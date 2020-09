Intesa Roma-Juve-Napoli. Ma Milik dice no e blocca pure Dzeko e De Sciglio

Sembrava tutto completato. Edin Dzeko alla Juventus, Mattia De Sciglio e Arek Milik alla Roma, soldi al Napoli. I tre club erano pronti a questa grande intesa, frenati da un “no”. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Milik ha rifiutato la proposta della Roma: un quinquennale da 5 milioni a stagione. Il centravanti sembra non voler accettare la Capitale come destinazione, nonostante l’aumento dello stipendio rispetto a quello attuale. La cosa complica non poco i piani sia della Roma che della Juve, che parallelamente avevano già trovato l’accordo per lo scambio più soldi tra Dzeko e De Sciglio.