Intervento all’anca sinistra perfettamente riuscito per Pastore

Quella di oggi è stata una giornata importante per Javier Pastore. El Flaco si trovava a Barcellona per sottoporsi ad un intervento di artroscopia all’anca sinistra e cercare di risolvere, definitivamente, i problemi che lo affliggono da quasi un anno. Come riportato dal Twitter della Roma l’operazione, effettuata dal Professor Marc Tey, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero saranno valutati nei prossimi giorni.

